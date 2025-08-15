Santi Moreno é regularizado e está à disposição para estrear pelo Fluminense

Colombiano, de 25 anos, assina contrato por quatro anos com o Tricolor, até o fim de 2029, e chega para reforçar o sistema ofensivo

O Fluminense pode ter a estreia de mais uma reforço desta janela diante do Fortaleza. Trata-se de Santi Moreno, que teve seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. O confronto com o Leão do Pici, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Por outro lado, o jogador não poderá defender as cores da equipe no jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, contra o América de Cali. Isso porque não esteve entre os inscritos a tempo e só poderá estar em campo nas quartas de final, caso o time avance.