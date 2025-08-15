Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rio e São Paulo recebem a taça da Libertadores neste mês

Saiba quanto tempo o caneco da Libertadores ficará nas duas cidades brasileiras. Espaço contempla camisas oficiais dos clubes das oitavas
Cobiçada pelos 16 times que estão nas oitavas de final, a taça da Copa Libertadores está no Brasil. Ela fará uma pequena tournée (de 14 a 24 de agosto de 2025). Assim, Rio de Janeiro e São Paulo receberam o troféu que simboliza a Glória Eterna. Chance, portanto, de cariocas e paulistas eternizarem imagens com o tão simbólico caneco sul-americano.

Além das fotos e das tradicionais selfies, os torcedores também podem participar de uma estrutura especialmente projetada para celebrar o prestígio e a competitividade do torneio.

O espaço também contempla as camisas oficiais dos clubes que competem nas oitavas de final do torneio. Haverá também eventos ao vivo, sorteios e surpresas preparadas para conectar o público com o espírito do futebol sul-americano.

No Rio de Janeiro, cidade do atual campeão, Botafogo, a taça fica de 14 a 17 de agosto no Barra Shopping, das 13 às 21h. Em São Paulo, de 21 a 24 de agosto, no Shopping Eldorado, das 13 às 21h.

A Conmebol, aliás, prevê expandir o evento para outros países sul-americanos em um futuro próximo. No Brasil, o público estimado é de mais de 30 mil pessoas.

