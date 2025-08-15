Portland Timbers confirma chegada de meio-campista do Grêmio

Uruguaio é novamente cedido pelo Imortal a um clube da MLS. Dessa vez, o acordo conta com uma opção de compra de quase R$ 11 milhões / Crédito: Jogada 10

O Portland Timbers anunciou a chegada do meio-campista Felipe Carballo um dia após a confirmação da saída pelo lado do Grêmio. Os dois clubes chegaram a um acordo envolvendo um empréstimo até o fim do ano. O vínculo também conta com uma opção de compra de 2 milhões de dólares (quase R$ 11 milhões na cotação atual), além de bonificações em caso de metas alcançadas. “Estamos muito felizes em adicionar o Felipe ao elenco. Ele é um jogador que acompanhamos de perto desde sua chegada à MLS e ficamos impressionados com a qualidade que ele demonstrou pelo New York Red Bulls. A liderança e a perspicácia futebolística do Felipe complementam nosso atual grupo de meio-campistas, e esperamos que ele tenha um impacto imediato em campo para nós”, detalhou o técnico Phil Neville.

Antes do retorno ao Tricolor gaúcho, Carballo teve outra experiência também na MLS, pelo New York Red Bulls, por um ano. Ele retornou ao Imortal no começo de julho e havia a expectativa de que ele pudesse ser reintegrado ao elenco. Inclusive, ele chegou a treinar por mais de um mês com o grupo no CT Luiz Carvalho, mas novamente deixou o Grêmio. O técnico Mano Menezes expôs que o uruguaio pretendia permanecer no Imortal e que o jogador seria uma peça útil. Entretanto, se ele atuasse pelo Imortal, a regra da Fifa impediria uma transferência para um terceiro clube. Caso Carballo não permaneça no Portland Timbers após o período de empréstimo, ele terá mais seis meses de vínculo no Tricolor gaúcho. Portanto, o meio-campista já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Grêmio prepara barca no elenco O Grêmio aproveitou a janela de transferências para enxugar o elenco. Dessa forma, a diretoria tricolor decidiu abrir mão de jogadores fora dos planos da comissão técnica de Mano Menezes. Portanto, busca definir o futuro dos atletas, que estão liberados para procurar outro clube para jogar ainda nesta temporada.