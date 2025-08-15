Neymar e Coutinho projetam reencontro após cinco anos

Craques voltam a se enfrentar, algo que só ocorreu uma vez na carreira da dupla; será no Santos x Vasco deste domingo (17/8), no Morumbis

O domingo (17/8) representará um grande dia para o futebol brasileiro. Afinal, quando Santos e Vasco – duas das mais pesadas camisas do país – entrarem em campo, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão, um importante reencontro será realizado. Ninguém menos que Neymar e Philippe Coutinho, craques contemporâneos e que fizeram história atuando juntos pela Seleção Brasileira, voltarão a se enfrentar e até comentaram sobre o reencontro.

A última (e única) vez que isso ocorreu de maneira oficial foi no em agosto de 2020, ou seja, há praticamente cinco anos. Foi na final da Champions League 2019/20, em Lisboa, em Portugal. Na ocasião, Neymar era o camisa 10 do PSG, que chegava à sua primeira final de Liga dos Campeões. Coutinho estava do outro lado, utilizando a 10 do Bayern de Munique, que viria a ser campeão ao vencer por 1 a 0. O meia do Vasco, no entanto, saiu do banco durante o prélio.

Craques comentam reencontro

À TV Globo, Neymar comentou o reencontro com seu amigo. Ele lembrou de uma outra partida em que decidiram um título em lados opostos, mas pela categoria sub-17. Na ocasião, o Vasco de Coutinho levou a melhor sobre o Santos de Ney.

“Reencontrar meu amigo dentro de campo é um sentimento de muita felicidade, é um cara que eu sempre torci, sempre admitirei. Mesmo jogando junto por muito tempo, a gente se conhece desde pequeno. Reencontrar em campo, jogando nos nossos clubes, a última vez que aconteceu, que eu me lembre, foi no sub-17, tivemos uma final Santos x Vasco. Vasco acabou sendo campeão. Agora, ele é meu amigo, mas espero que o Santos possa sair vencedor”, afirmou.