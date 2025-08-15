Não se pode perder de vista a vantagem do Botafogo na Libertadores

Tom amargo lembra o fim do jogo de ida da decisão do Brasileirão-1995. Há uma frustração (muito justa) no ar. Mas o resultado é bom

Na final do Campeonato Brasileiro de 1995, o Botafogo derrotou o Santos por 2 a 1, no jogo de ida, no Maracanã. Qualquer desavisado que ligasse a televisão após o clássico cravaria a vitória dos paulistas por 3 a 0. Afinal, a torcida do Peixe deixou o estádio mais animada que o público anfitrião, gritando, inclusive, “é campeão”. No Pacaembu, porém, Túlio Maravilha e Wagner provaram que o esporte bretão nunca foi uma ciência exata e demoliram as teses dos videntes. Houve, naquela época, aliás, uma voz sensata antes do encontro de volta. Eu tinha dez anos. Nunca mais esqueci aquele comentário.

Antes de cair em depressão e anunciar o clima de velório antecipado, peço aos alvinegros, sobretudo aos mais pessimistas, que revejam o placar de ida das oitavas de final desta edição da Copa Libertadores: o Botafogo venceu a LDU por 1 a 0, nesta quinta-feira (14), no Estádio Nilton Santos . Estamos no mesmo barco, ou seja, no grupo de pessoas que ligam o sinal vermelho em momentos de incertezas e não vislumbram grandes perspectivas a curto prazo. E não me refiro somente ao futebol. Isto posto, não posso ajudar a criar um cenário de terra arrasada após um triunfo do Mais Tradicional no torneio mais importante – por mais que as circunstâncias joguem contra. Não percam de vista esta vantagem. O Alvinegro está na frente desta batalha renhida pela vaga entre os oito melhores da América do Sul.

“O favoritismo é do Botafogo. Joga por dois resultados e entra em campo campeão. O time carioca ficou mais próximo do título. É uma questão de lógica”, pontuou um comentarista de uma mesa-redonda de São Paulo (sim, a mídia esportiva do país já viveu momentos de lucidez antes de virar a imprensa do 7 a 1).

Botafogo precisa trocar altitude por atitude

O placar magro no Colosso do Subúrbio, o gol muito cedo e o desempenho fraco do time alvinegro induzem a um tipo de gatilho não muito saudável no “botafoguismo”. Parece que não há como a equipe de Davide Ancelotti subir os 2.850 metros acima do nível do mar e sustentar o score do Engenho de Dentro. Mas este mesmo time já demonstrou muito caráter nesta temporada: ganhou da Universidad de Chile com dez e bateu o Paris Saint-Germain, hoje a melhor equipe do planeta. Quito não é La Paz. A altitude, velha aliada da LDU, pesará, mas não da forma cruel como seria na capital boliviana. Além disso, o Mais Tradicional vem exorcizando fantasmas nos últimos tempos.

Todas as análises da partida de quinta convergem para as mesmas conclusões: a LDU superou um previsível Botafogo na questão física e levou sempre vantagem no meio de campo. Os três baixinhos (Savarino, Montoro e Artur) não renderam juntos diante de um adversário pesado. John é um goleiraço que tem dado alguns sustos. Danilo abusou do direito de errar passes. Freitas não acertou o pé. O Glorioso jogou os 14 segundos iniciais da partida e só voltou a esboçar futebol no fim, com algumas alterações. É tudo tragédia? Vitinho esteve acima da média. Exuberante. Barboza foi monstruoso. A defesa de Ancelotti não sofre gols há três embates. E que aula magna de mosaico do “Movimento Ninguém Ama Como A Gente”.

Libertadores é puro estresse

É possível afirmar que 98% dos confrontos de mata-mata da Libertadores são estressantes. Aquele 5 a 0 sobre o Peñarol, nas semifinais de 2024, fez parte dos 2%, com a lembrança de um primeiro tempo truncado e mais à feição dos uruguaios. Mesmo irritado, prefiro pensar no velho chavão. Copa não se joga. Se ganha. É um triunfo com muitos asteriscos e conjunções adversativas, em um contexto de um planejamento confuso. Tudo preocupa e não há respiro. Mas vamos ao Equador! O Jogada10 estará ao lado novamente do clube que transformou o Brasil no país do futebol.