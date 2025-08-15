Marselha desperdiça um a mais e estreia com derrota para o Rennes na Ligue 1

Na reestreia de Aubameyang, time do técnico de Zerbi fica em superioridade numérica desde os 31' da etapa inicial, mas perde por 1 a 0

O Campeonato Francês 2025/26, enfim, está aberto. Nesta sexta-feira (15/8), no único jogo da primeira rodada, o Rennes foi valente e conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Olympique de Marselha. Mesmo atuando por um a menos desde os 31 da etapa inicial, a equipe segurou o ímpeto adversário e ainda marcou o gol da vitória nos acréscimos.

A partida começou com tudo no estádio Roazhon Park, em Rennes. No entanto, de maneira nada agradável para os donos da casa, já que o zagueiro Ait Boudlal recebeu cartão vermelho direto logo aos 31′. Ele chegou atrasado e pisou com as travas da chuteira no pé de Murillo.

Assim, o Marselha partiu para cima, empilhando chances. O técnico De Zerbi até promoveu a estreia de Weah (ex-Juventus) e o esperado retorno de Aubameyang na etapa final. Quem comemorou, porém, foi o técnico do Rennes.

Afinal, Habib Beye pôs o atacante Ludovic Blas a campo já aos 41′ da etapa final. E, aos 45+1′, o francês aproveitou lançamento espetacular de Merlin para ficar na cara do gol e só tirar de Rulli, fazendo o gol solitário do duelo.