Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liverpool estreia na Premier League com vitória sobre o Bournemouth

Liverpool estreia na Premier League com vitória sobre o Bournemouth

Reds levam susto no segundo tempo, mas abrem temporada do futebol inglês com uma goleada em Anfield
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Premier League está de volta. Atual campeão inglês, o Liverpool venceu o Bournemouth por 4 a 2, nesta sexta-feira (15), em Anfield, na partida de estreia das equipes na competição. Os donos da casa abriram uma vantagem de 2 a 0 com gols do estreante Ekitiké e Gakpo, mas levaram um susto dos adversários, que reagiram com dois gols de Semenyo. Porém, na reta final da partida, Chiesa e Salah confirmaram o triunfo neste grande duelo que abriu a edição 2025/26 do Campeonato Inglês.

LEIA MAIS: Barcelona renova contrato de Koundé até 2030

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Além disso, a partida desta sexta-feira teve diversas homenagens para Diogo Jota e marcou o jogo de número 300 do goleiro Alisson com a camisa do Liverpool.

O técnico Arne Slot colocou logo de cara vários dos reforços contratados para esta temporada e a estratégia funcionou. Assim, o lateral-direito Frimpong, de Kerkez na lateral-esquerda, de Wirtz no meio, e Ekitiké no ataque.

Por outro lado, Bournemouth perdeu dez jogadores nesta janela de transferências: sete vendidos, dois emprestados e um que retornou para o Chelsea ao fim do empréstimo — Kepa, que era o goleiro titular na última temporada. No entanto, o time mostrou que tem condições de competir em alto nível nesta edição da Premier League.

O duelo em Anfield foi o único da primeira rodada da Premier League 2025/26 nesta sexta-feira, enquanto Leeds e Everton encerram a rodada na segunda-feira (18).

O jogo

O Liverpool, atual campeão da Premier League, teve uma estreia mais complicada do que esperava. Isto porque o Bournemouth segurou a pressão inicial dos donos da casa e ainda conseguiu criar uma grande oportunidade com Tavernier. Os Reds tiveram dificuldades para construir jogadas na maior parte do primeiro tempo, mas encontrou o gol aos 36 minutos, em uma jogada de insistência, talento e um pouco de sorte do atacante Ekitiké.

O Liverpool voltou do intervalo e ampliou logo com quatro minutos. Ekitiké ajeitou para Gakpo na área e o atacante finalizou no cantinho para deixar os donos da casa com boa vantagem. No entanto, o Bournemouth começou a levar perigo em contra-ataques e, aos 18 minutos, Semenyo diminuiu o placar e colocou emoção na reta final da partida. Além disso, Semenyo mostrou personalidade, partiu do campo de defesa e finalizou no canto para deixar tudo igual aos 30 minutos. Porém, o Liverpool reagiu. Chiesa saiu do banco e recolocou o time na frente, aos 42 minutos. Nos acréscimos, foi a vez de Salah anotar o quarto e confirmar a vitória.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/8)
Liverpool 4×2 Bournemouth
Sábado (16/8)
Aston Villa x Newcastle – 8h30
Brighton x Fulham – 11h
Sunderland x West Ham – 11h
Tottenham x Burnley – 11h
Wolves x Manchester City – 13h30
Domingo (17/8)
Chelsea x Crystal Palace – 10h
Nottingham Forest x Brentford – 10h
Manchester United x Arsenal – 12h30
Segunda-feira (18/8)
Leeds x Everton – 16h

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar