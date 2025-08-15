Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornalista indica influência do Flamengo no STJD em caso envolvendo Bruno Henrique

Caso condenado no âmbito esportivo, o atacante poderá cumprir dois anos de suspensão e multa de até R$ 100 mil por infração
O jornalista Juca Kfouri colocou em xeque a atuação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no caso de Bruno Henrique — investigado por manipulação de apostas. Durante o programa Posse de Bola, do UOL Esporte, ele apontou uma suposta influência do Flamengo quanto à celeridade do processo envolvendo o atacante. O camisa 27, aliás, decidiu o jogo de ida contra o Internacional, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Ao abordar a situação, Juca não só adotou um tom crítico como destacou a gravidade da acusação formal de fraude esportiva que pesa contra o atleta. O comunicador acusou influência do Rubro-Negro em resposta ao discurso de Mauro Cézar, companheiro de bancada do jornalista.

“Eu só me refiro a ele há semanas como ‘o indiciado Bruno Henrique’. Só assim. Porque está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. Então, aquela tal história: o pau que bate em Chico, bate em Francisco”, disse.

Jornalista isenta clube de envolvimento direto

O comentário de Kfouri segue na contramão da análise de Mauro Cezar Pereira, que desassociou o clube do caso. O jornalista usou o episódio de Lucas Paquetá na Inglaterra para sustentar a responsabilidade exclusiva do atacante.

“O problema é do jogador. Ponto. O clube não tem nada com isso. O Paquetá contratou seus advogados, resolveu lá e seguiu, pronto. O clube vai escalar os jogadores enquanto eles não tiverem suspensos. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado na semana passada, na outra e na outra… Mas é só fazer um gol, que aí começam a falar sobre isso”, e completou:

“Não falam sobre o Thiago Maia, que não foi pago. Aí não tem julgamento. Titular na quarta-feira, e o Inter não pagou. Ainda tentou vender para o Santos com lucro. (…) O assunto voltar agora, quando poderíamos falar sobre isso toda a semana. Então, se o Bruno Henrique tiver que ser punido, vai ser e pronto”.

