Jornalista indica influência do Flamengo no STJD em caso envolvendo Bruno Henrique

Caso condenado no âmbito esportivo, o atacante poderá cumprir dois anos de suspensão e multa de até R$ 100 mil por infração

Ao abordar a situação, Juca não só adotou um tom crítico como destacou a gravidade da acusação formal de fraude esportiva que pesa contra o atleta. O comunicador acusou influência do Rubro-Negro em resposta ao discurso de Mauro Cézar, companheiro de bancada do jornalista.

O jornalista Juca Kfouri colocou em xeque a atuação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no caso de Bruno Henrique — investigado por manipulação de apostas . Durante o programa Posse de Bola, do UOL Esporte, ele apontou uma suposta influência do Flamengo quanto à celeridade do processo envolvendo o atacante. O camisa 27, aliás, decidiu o jogo de ida contra o Internacional, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

“Eu só me refiro a ele há semanas como ‘o indiciado Bruno Henrique’. Só assim. Porque está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. Então, aquela tal história: o pau que bate em Chico, bate em Francisco”, disse.

Jornalista isenta clube de envolvimento direto

O comentário de Kfouri segue na contramão da análise de Mauro Cezar Pereira, que desassociou o clube do caso. O jornalista usou o episódio de Lucas Paquetá na Inglaterra para sustentar a responsabilidade exclusiva do atacante.

“O problema é do jogador. Ponto. O clube não tem nada com isso. O Paquetá contratou seus advogados, resolveu lá e seguiu, pronto. O clube vai escalar os jogadores enquanto eles não tiverem suspensos. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado na semana passada, na outra e na outra… Mas é só fazer um gol, que aí começam a falar sobre isso”, e completou:

“Não falam sobre o Thiago Maia, que não foi pago. Aí não tem julgamento. Titular na quarta-feira, e o Inter não pagou. Ainda tentou vender para o Santos com lucro. (…) O assunto voltar agora, quando poderíamos falar sobre isso toda a semana. Então, se o Bruno Henrique tiver que ser punido, vai ser e pronto”.