João Victor se despede e já tem data para chegar em Moscou

Criticado pela torcida, jogador está de saída do Vasco
João Victor está de saída do Vasco. Um dos nomes mais criticados neste ano, o zagueiro pediu para ser negociado. Dessa forma, o jogador acertou com o CSKA Moscou, da Rússia, e deve chegar na capital russa neste sábado (16), de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

LEIA MAIS: Andrés Gómez cita plano ambicioso no Vasco: ‘Pelo sonho de jogar a Copa’

O CSKA Moscou pagará 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,5 milhões) para contratar o zagueiro. O clube russo desembolsará 2,5 milhões de euros (R$ 15,8 milhões) à vista, enquanto o restante será parcelado em três vezes. O jogador vai assinar contrato de quatro anos.

Contudo, o Vasco não vai recuperar o valor investido na contratação do zagueiro, que chegou no ano passado. Afinal, o Cruz-Maltino desembolsou 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões na cotação da época) pelo defensor.

João Victor decidiu respirar novos ares, apesar de ter a confiança do técnico Fernando Diniz. Ao todo, o jogador disputou 75 jogos com a camisa do Vasco. No período, ele marcou três gols, deu três assistências e levou cinco cartões vermelhos.

