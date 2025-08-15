Internacional estuda poupar, e atacantes podem ter chance de recuperar espaço

Antes prestigiados, Borré e Valencia perderam a vaga para Ricardo Mathias pelo momento negativo que vivem no Colorado / Crédito: Jogada 10

O Internacional terá seu segundo embate contra o Flamengo na sequência de três compromissos entre as equipes. O próximo confronto entre as partidas decisivas pelas oitavas de final da Libertadores será pela 20ª rodada do Brasileirão. Assim, pelo contexto, o duelo perde relevância pelo peso do torneio continental. Deste modo, o técnico Roger Machado analisa se preservar alguns dos seus principais jogadores é a opção ideal. Caso essa seja a escolha, há chances de Borré e Valencia ganharem oportunidades para tentar recuperar espaço. A derrota por 1 a 0 para o Rubro-Negro no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores notabilizou-se pelo baixo volume ofensivo. A equipe conseguiu finalizar em apenas cinco ocasiões. Com isso, cogita-se que os dois atacantes estrangeiros possam voltar a ter chance de mostrar seu valor. Ambos passam por maus momentos e se tornaram alternativas a Ricardo Mathias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Borré é o atacante que mais vezes esteve em campo pelo Inter na temporada, com 30 jogos e seis gols marcados. Entretanto, não balança as redes adversárias há seis partidas. Na última vez, ele converteu pênalti na vitória contra o Santos. O jejum de Valencia é mais extenso, são 16 embates sem conseguir marcar, situação que o fez se tornar a última opção entre os centroavantes. O equatoriano, aliás, entrou em campo em 29 duelos e fez sete gols. A sua contratação foi cercada de expectativa na segunda metade de 2023, mas ele não conseguiu correspondê-la. Gringos podem atuar juntos como titulares no Internacional Uma das possibilidades até escalar uma dupla com o colombiano e o equatoriano. Tal situação ocorreu nesta temporada oito vezes, mas em somente duas eles começaram como titulares.