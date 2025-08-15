Grêmio acerta a contratação de Marcos Rocha, do Palmeiras

Lateral-direito perdeu espaço em 2025, viu concorrência aumentar e avalia futuro antes do fim do contrato / Crédito: Jogada 10

O Grêmio fechou a contratação do lateral-direito Marcos Rocha, de 36 anos, que estava no Palmeiras. O jogador está prestes a ser anunciado oficialmente pelo Tricolor e deve se despedir dos companheiros nesta sexta-feira (15) ou no sábado (16), em um movimento já esperado pela diretoria alviverde, que não se opôs à saída. A informação do acerto foi revelada por Chico Garcia, da TV Bandeirantes. O Grêmio buscava um nome experiente para assumir a posição imediatamente, suprindo uma carência do elenco nesta temporada.

Assim, Marcos Rocha será o quarto reforço confirmado pela equipe gaúcha na janela. Afinal, antes dele, chegaram o zagueiro Balbuena, o centroavante Carlos Vinícius e o volante Alex Santana, este último contratado ainda antes da pausa no calendário. Palmeiras não se opôs a saída de Marcos Rocha A ideia inicial do Verdão era que o atleta cumprisse seu contrato até dezembro. A diretoria reconhece sua importância como líder de vestiário e referência para os mais jovens, mas, em respeito à sua história, não pretende criar obstáculos caso surja uma proposta que agrade ao camisa 2. Situação semelhante ocorreu com Mayke, que acabou se transferindo para o Santos. Em 2025, o clube vive uma reformulação profunda. Já deixaram a Academia de Futebol o goleiro Mateus, o zagueiro Naves, os laterais Mayke e Vanderlan, o volante Richard Ríos e o atacante Estêvão. Para a lateral direita, o Palmeiras agora conta com Giay e o recém-contratado Khellven. Na temporada, Rocha disputou 17 dos 49 jogos, sendo titular em 13 oportunidades. Contudo, no Brasileirão, entrou em campo apenas uma vez, o que mantém aberta a possibilidade de transferência para outra equipe da Série A.