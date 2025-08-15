Globo tenta contratar narrador da Cazé TV, segundo Casimiro

Emissora da família Marinho está prestes a estrear novo projeto esportivo, planejado para ser concorrente da Cazé TV no mercado digital / Crédito: Jogada 10

A Globo segue em movimentação para compor o seu elenco de funcionários para o seu novo projeto esportivo, o GE TV. Inclusive, o principal grupo de comunicação do Brasil fez uma investida audaciosa ao tentar tirar um integrante da Cazé TV. De acordo com o próprio streamer Casimirio Miguel, a emissora da família Marinho tentou a contratação do narrador Luís Felipe Freitas. “Sem grana eles não estão, estão pagando a multa de todo mundo. Inclusive, tentaram pagar a multa de Luís Felipe Freitas, só que tem coisas que o dinheiro não compra. Mas que tentaram, tentaram, mas faz parte, a vida é assim, não tem jeito, é dura, a vida é dura. Até que nós renovamos”, detalhou o influenciador.

A Globo demonstra que fará investimento forte para se tornar uma concorrente à altura da Cazé TV. Prova disso é que teve êxito em convencer profissionais com prestígio de outros canais concorrentes, especialmente do ramo esportivo. Entre eles, a jornalista e apresentadora Mariana Spinelli, que estava na ESPN. Além disso, o grupo de comunicação também tirou dois dos principais nomes que tinham longa passagem pela TNT Sports. No caso, o narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga. Globo tem tratativas avançadas para transmitir nova competição na TV Cada vez mais estrelado, o Campeonato Saudita está próximo de ganhar espaço fixo na grade do SporTV. Isso porque o Grupo Globo encaminhou a compra dos direitos de transmissão e pretende exibir até três jogos por rodada no canal por assinatura. O acordo, se firmado, colocará Cristiano Ronaldo, João Félix, Karim Benzema e Darwin Núñez no alcance direto dos assinantes brasileiros — sem influenciar na presença do torneio em TV aberta, sob comando da Band. O torneio ainda conta com a presença de brasileiros em destaque: Marcos Leonardo, Renan Lodi e Malcom servem de exemplos. Vale destacar que o início da temporada 2025/26 está marcado para o dia 28 de agosto, com transmissões já confirmadas. A Band exibe em TV aberta, enquanto o canal GOAT detém exclusividade no ambiente digital.