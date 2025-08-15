Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Globo tenta contratar narrador da Cazé TV, segundo Casimiro

Globo tenta contratar narrador da Cazé TV, segundo Casimiro

Emissora da família Marinho está prestes a estrear novo projeto esportivo, planejado para ser concorrente da Cazé TV no mercado digital
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Globo segue em movimentação para compor o seu elenco de funcionários para o seu novo projeto esportivo, o GE TV. Inclusive, o principal grupo de comunicação do Brasil fez uma investida audaciosa ao tentar tirar um integrante da Cazé TV. De acordo com o próprio streamer Casimirio Miguel, a emissora da família Marinho tentou a contratação do narrador Luís Felipe Freitas.

“Sem grana eles não estão, estão pagando a multa de todo mundo. Inclusive, tentaram pagar a multa de Luís Felipe Freitas, só que tem coisas que o dinheiro não compra. Mas que tentaram, tentaram, mas faz parte, a vida é assim, não tem jeito, é dura, a vida é dura. Até que nós renovamos”, detalhou o influenciador.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A Globo demonstra que fará investimento forte para se tornar uma concorrente à altura da Cazé TV. Prova disso é que teve êxito em convencer profissionais com prestígio de outros canais concorrentes, especialmente do ramo esportivo. Entre eles, a jornalista e apresentadora Mariana Spinelli, que estava na ESPN. Além disso, o grupo de comunicação também tirou dois dos principais nomes que tinham longa passagem pela TNT Sports. No caso, o narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga.

Globo tem tratativas avançadas para transmitir nova competição na TV

Cada vez mais estrelado, o Campeonato Saudita está próximo de ganhar espaço fixo na grade do SporTV. Isso porque o Grupo Globo encaminhou a compra dos direitos de transmissão e pretende exibir até três jogos por rodada no canal por assinatura. O acordo, se firmado, colocará Cristiano Ronaldo, João Félix, Karim Benzema e Darwin Núñez no alcance direto dos assinantes brasileiros — sem influenciar na presença do torneio em TV aberta, sob comando da Band.

O torneio ainda conta com a presença de brasileiros em destaque: Marcos Leonardo, Renan Lodi e Malcom servem de exemplos. Vale destacar que o início da temporada 2025/26 está marcado para o dia 28 de agosto, com transmissões já confirmadas. A Band exibe em TV aberta, enquanto o canal GOAT detém exclusividade no ambiente digital.

A exclusividade do canal GOAT, aliás, impede que o torneio seja incorporado ao novo projeto do Grupo Globo: a GE TV. O canal digital também foca na transmissão de competições distintas às consagradas na emissora.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar