Globo programa estreia de novo projeto esportivo para dia de Brasil x Chile

Estratégia da emissora é tentar aproveitar a popularidade da Seleção, até porque também pode contar com o retorno de Neymar / Crédito: Jogada 10

A Globo já iniciou os preparativos para promover a estreia do seu novo projeto esportivo, a GE TV. De acordo com informação da coluna “F5”, o ato inicial do novo canal do grupo de comunicação será no dia 4 de setembro. O evento de estreia a ser transmitido será o embate entre Brasil e Chile. O duelo pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ocorrerá no Maracanã. Assim, a emissora entende que tal partida é um grande atrativo para realizar a estreia do seu novo projeto esportivo. A estratégia também é tentar aproveitar a popularidade da Seleção Brasileira. Um outro detalhe que pode contribuir para o aumento da audiência pode ser o retorno de Neymar aos convocados. A divulgação da lista com os jogadores escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti será feita no dia 25 de agosto.