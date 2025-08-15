Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor carioca retorna ao Maracanã para tentar dar sequência à boa fase, enquanto Laion tenta se desvencilhar da crise
Após um meio de semana com jogos internacionais, Fluminense e Fortaleza voltam às atenções para o cenário nacional. E, neste sábado (16/8), os times se enfrentam às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela abertura do returno do Brasileirão. Em nono e visando subir na tabela, o Flu chega com moral por vencer na Colômbia, pela Sul-Americana. Já o Laion, que vive crise e sob constante pressão do torcedor, quer voltar a ganhar para, assim, buscar sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Com gol brasileiro, Bayer Leverkusen goleia e avança na Copa da Alemanha

Como chega o Fluminense

Depois de uma importante vitória em plena Colômbia no meio de semana, pela Sul-Americana, o Fluminense volta a atuar pelo Brasileirão no Maracanã. No entanto, é possível que o técnico Renato Gaúcho troque parte do time que venceu o América de Cali (COL) por 2 a 1, já que a volta já é na terça-feira (19/8) – três dias depois desta partida contra o Fortaleza.

O zagueiro Freytes, suspenso pelo vermelho direto no empate em 3 a 3 com o Bahia, é desfalque certo, aliás. Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, lesionados, também estão fora de ação, ainda que o Monstro esteja regressando aos treinos. Assim, a exemplo do que ocorreu no citado empate, a zaga deve ser composta por Manoel e o jovem Davi Schuindt. Nonato, ausência na Colômbia, pode surgir de volta na equipe.

Mais adiante, Martinelli e Hércules, além de Serna, Everaldo e Canobbio, podem voltar ao banco, visando o jogo da volta contra o Cali. Caso isto ocorra, dessa forma, é possível que Renato comece com Bernal e Ganso no meio, além de Lima, Keno e Cano no ataque.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega muito pressionado, visto que venceu apenas um de seus últimos 15 compromissos na temporada e ainda vem de uma sonora goleada por 5 a 0 para o Botafogo em jogos do Brasileirão. Não à toa, embarcou rumo ao Rio de Janeiro sob protestos da torcida no aeroporto Internacional Pinto Martins. Dessa forma, apesar de estar vivo na Libertadores, o Laion vem na 18º posição, com somente 15 pontos.

Há como piorar, já que o português Renato Paiva não poderá contar com Kuscevic, que se machucou durante o empate em 0 a 0 com o Vélez Sarsfield (ARG), na última quarta (13/8), pela ida das oitavas da Liberta, no Castelão. O também zagueiro Gustavo Mancha, suspenso, é outro que sequer viajou ao Rio de Janeiro.

A boa notícia fica por conta do retorno de João Ricardo. O goleiro não atua desde 10 de julho por conta de uma fratura no quinto dedo da mão esquerda e pode reaparecer no time titular.

FLUMINENSE x FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data e horário: 16/08/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Manoel, Davi Schuindt e Renê; Bernal, Nonato e PH Ganso (Luciano Acosta); Lima, Keno e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.
FORTALEZA: Helton Leite (João Ricardo); Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa (Weverson); Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Kervin Andrade; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luís Carlos de França Costa (RN)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Onde assistir: Premiere

