Fluminense x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Tricolor (o carioca) retorna ao Maracanã para tentar dar sequência à boa fase, enquanto Laion busca se desvencilhar da crise

Após um meio de semana com jogos internacionais, Fluminense e Fortaleza voltam as atenções para o cenário nacional. E, neste sábado (16/8), os times se enfrentam às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela abertura do returno do Brasileirão. Em nono e visando subir na tabela, o Flu chega com moral por vencer na Colômbia, pela Sul-Americana. Já o Laion, que vive crise e sob constante pressão do torcedor, busca voltar a ganhar para, assim, buscar sair da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte está de prontidão para acompanhar a partida, ao vivo, a partir de 14h30. Cesar Tavares narra o embate. Já Thiago Hugolini está escalado nos comentários, enquanto o responsável pelas reportagens será David Silva.