Fluminense encaminha contratação de Igor Rabello

Jogador irá rescindir com o Atlético para assinar com o Tricolor / Crédito: Jogada 10

O Fluminense encaminhou a contratação de Igor Rabello. O zagueiro, de 30 anos, chegou a um acordo com o Atlético pela rescisão e é aguardado no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira (18) para realizar exames médicos e assinar contrato, de acordo com informações do “ge”. Portanto, ele chegará sem custos. Igor Rabello tinha contrato com o Atlético até o fim deste ano. Contudo, estava fora dos planos. Dessa forma, a diretoria do clube mineiro não dificultou a saída. Além do Fluminense, São Paulo e Fortaleza também demonstraram interesse. Porém, o desejo do jogador em retornar para o Rio de Janeiro pesou a favor.