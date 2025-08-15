Fluminense confirma saída de Paulo Baya, que deve assinar com o Ceará

Atacante, que pertence ao Primavera-SP, deve viajar para a capital cearense para defender as cores do Vozão no restante da temporada / Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira (15), a rescisão do empréstimo do atacante Paulo Baya, que deve assinar com o Ceará para o restante da atual temporada. Assim, o jogador, que pertence ao Primavera, de São Paulo, teve apenas 17 partidas com a camisa do Tricolor de Laranjeiras e dois gols marcados. Dessa forma, o atleta viaja para Fortaleza, onde irá se apresentar ao Vozão. Destaque do Goiás na temporada passada, ele fez apenas quatro partidas neste Campeonato Brasileiro e poderá disputar a competição por outra equipe. Recentemente, o camisa 77 chegou a ser sondado pelo Atlético-GO, porém a negociação ficou estagnada.