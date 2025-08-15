Flamengo renova contrato com Varela

O Flamengo renovou nesta sexta-feira (15) o contrato com o lateral-direito Varela. Aliás, o novo vínculo dele será válido até o final de 2027, enquanto o vínculo então atual ia até dezembro desta temporada. Vale lembrar que o atleta tem se destacado por também saber jogar na outra lateral.

Vale lembrar que o Flamengo e o uruguaio começaram as conversas pela renovação no início deste ano. No entanto, as partes precisavam alinhar algumas coisas, tais como tempo de contrato, valor do aumento salarial e os das luvas. Aliás, clube e atleta esperavam apenas a chegada do empresário do atleta ao Rio de Janeiro para a assinatura.