Flamengo renova contrato com Varela

Flamengo renova contrato com VarelaLateral-direito Varela ficará no Flamengo até o final de 2027
O Flamengo renovou nesta sexta-feira (15) o contrato com o lateral-direito Varela. Aliás, o novo vínculo dele será válido até o final de 2027, enquanto o vínculo então atual ia até dezembro desta temporada. Vale lembrar que o atleta tem se destacado por também saber jogar na outra lateral.
Vale lembrar que o Flamengo e o uruguaio começaram as conversas pela renovação no início deste ano. No entanto, as partes precisavam alinhar algumas coisas, tais como tempo de contrato, valor do aumento salarial e os das luvas. Aliás, clube e atleta esperavam apenas a chegada do empresário do atleta ao Rio de Janeiro para a assinatura.
Carreira
Varela tem 32 anos e chegou ao Flamengo em julho de 2022. O lateral foi contratado pelo Fla por empréstimo do Dínamo de Moscou e acabou adquirido em definitivo ao fim daquele ano. Ele, aliás, tem 3 gols e 3 assistências em 111 partidas pelo Rubro-Negro.
O defensor começou a carreira em 2010, no Peñarol. Depois, inclusive, ele passou ainda por Manchester United, Real Madrid B, Eintracht Frankfurt, novamente Peñarol e Copenhague (DIN). Ele é frequentemente convidado para a Seleção Uruguaia, desde 2017. Por outro lado, deve ser reserva do Flamengo diante do Internacional, neste domingo (17), no Beira-Rio.
