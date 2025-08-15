David Ricardo, do Botafogo, descarta atuar diante do Palmeiras: ‘Praticamente fora’

Zagueiro revela que sentiu 'dor insuportável' na posterior da coxa direita e que passará por exames para saber a gravidade da lesão / Crédito: Jogada 10

O Botafogo terá um novo problema no setor defensivo para a sequência da temporada. Afinal, depois de Kaio Pantaleão, Cuiabano e Bastos, David Ricardo sentiu dores na posterior da coxa direita no duelo com a LDU-EQU, pela Libertadores-2025. Com isso, Marçal, lateral de origem, deve voltar a atuar como zagueiro, caso a lesão do jogador, de 22 anos, se confirme. “Eu já vinha sentindo desde o jogo contra o Bragantino. Senti contra o Bragantino, mas deu para continuar. Contra o Fortaleza, na forma como foi o jogo, não forcei tanto e não senti. Mas hoje o jogo estava muito de transição e, no final, a dor estava insuportável. Para não prejudicar a equipe, eu preferi sair. Vou fazer exames para ver o que vai ser. A dor ficou insuportável e preferi sair para não atrapalhar o time”, disse.