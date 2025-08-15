Cruzeiro pode ter Matheus Henrique como titular após quatro meses

Volante da Raposa se recuperou de uma lesão grave no joelho direito

Recentemente, a fera, destaque na última temporada, se recuperou de uma grave lesão no joelho direito. Aos poucos, então, o cabeça de área vai retomando o ritmo. Ele não entra em campo como titular desde 9 de abril deste ano, na derrota do Cruzeiro para o Mushuc Runa por 2 a 1, do Equador, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.

O Cruzeiro poderá ter uma novidade na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Matheus Henrique, volante que não é titular da Raposa há quatro meses. Os celestes visitam o Mirassol nesta segunda-feira (18), no interior de São Paulo, pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Após passar por cirurgia, voltou em três meses, mas como suplente. Seu primeiro jogo após o contratempo foi a derrota para o Ceará por 2 a 1, também no Gigante da Pampulha, em julho, pelo Campeonato Brasileiro.

Mas por que Matheus Henrique vai ser titular no Cruzeiro?

Matheus Henrique ganha espaço porque Romero e Christian, titulares com o técnico Leonardo Jardim, estão suspensos. O meia Eduardo é o favorito para ocupar a vaga do argentino, o que faria com que Lucas Silva jogasse recuado, como primeiro volante. O jogador entraria, assim, na vaga do segundo.

Marquinhos e Walace são as outras opções do técnico lusitano.

O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 37 pontos, três atrás do ponteiro Flamengo, que ainda tem um compromisso a menos que os mineiros.