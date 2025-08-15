Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro pode ter Matheus Henrique como titular após quatro meses

Volante da Raposa se recuperou de uma lesão grave no joelho direito
O Cruzeiro poderá ter uma novidade na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Matheus Henrique, volante que não é titular da Raposa há quatro meses. Os celestes visitam o Mirassol nesta segunda-feira (18), no interior de São Paulo, pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Recentemente, a fera, destaque na última temporada, se recuperou de uma grave lesão no joelho direito. Aos poucos, então, o cabeça de área vai retomando o ritmo. Ele não entra em campo como titular desde 9 de abril deste ano, na derrota do Cruzeiro para o Mushuc Runa por 2 a 1, do Equador, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.

Após passar por cirurgia, voltou em três meses, mas como suplente. Seu primeiro jogo após o contratempo foi a derrota para o Ceará por 2 a 1, também no Gigante da Pampulha, em julho, pelo Campeonato Brasileiro.

Mas por que Matheus Henrique vai ser titular no Cruzeiro?

Matheus Henrique ganha espaço porque Romero e Christian, titulares com o técnico Leonardo Jardim, estão suspensos. O meia Eduardo é o favorito para ocupar a vaga do argentino, o que faria com que Lucas Silva jogasse recuado, como primeiro volante. O jogador entraria, assim, na vaga do segundo.

Marquinhos e Walace são as outras opções do técnico lusitano.

O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 37 pontos, três atrás do ponteiro Flamengo, que ainda tem um compromisso a menos que os mineiros.

