Corinthians x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão tenta voltar a vencer no Brasileirão após cinco rodadas, enquanto o Esquadrão busca a manutenção dentro do G4
Depois de uma semana agitada nos bastidores por conta da negociação do jovem Kauê, Corinthians e Bahia se enfrentam pela abertura do returno do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na noite deste sábado (16), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão tenta se reabilitar na competição, já que não vence há cinco partidas. O Alvinegro ocupa a 13ª posição, com 22 pontos. Já o Esquadrão chega de vitória e está dentro do G4, na quarta colocação, com 30 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Corinthians

Com uma sequência negativa no Brasileirão, o Timão chega pressionado para o início do returno. Depois de perder para o Juventude na última rodada, Dorival Júnior precisa mostrar uma reação dentro de casa. Para o confronto, o treinador segue sem Memphis Depay e Yuri Alberto, e deve usar uma formação inédita no ataque, com Kayke e Gui Negão.

Como chega o Bahia

Sem perder desde o retorno do Brasileirão, o Esquadrão vai até São Paulo para se manter nas primeiras posições da tabela. Rogério Ceni, pela primeira vez, teve uma semana livre para trabalhar e tem algumas baixas. Além de Rodrigo Nestor, Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert, vetados pelo departamento médico, o treinador não conta com Everton Ribeiro, suspenso, e deve começar o jogo com Michel Araújo ou Cauly.

CORINTHIANS X BAHIA

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data e horário: 16/8/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo (Cauly); Ademir, Kayky (Iago Borduchi) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Rafael Traci (SC)

