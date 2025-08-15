Corinthians vence Bahia e avança às quartas do Brasileiro feminino

Brabas voltam a vencer as baianas, desta vez por 2 a 0 no Pacaembu, e seguem vivas rumo ao hepta e ao sexto titulo seguido na competição / Crédito: Jogada 10

O Corinthians, atual pentacampeão do Brasileirão Feminino e dono de seis titulos da competição, confirmou o seu favoritismo na noite desta sexta-feira, 15/8. Afinal, diante do Bahia, pela volta das quartas de final, venceu por 2 a 0, com dois golaços. Um de Érika no primeiro tempo e outro de Duda Sampaio nos acréscimos da etapa final. O jogo foi no Pacaembu, que recebeu pouco mais de 1300 torcedores. Como também havia vencido na ida, no Nordeste, por 2 a 1, as Brabas avançam à semifinal da competição. Corinthians na frente com golaço de Érika O Corinthians foi superior no primeiro tempo, quase marcando quando Johnson roubou a bola de Suellen na entrada da área e chutou na trave. Apesar de o Bahia conseguir equilibrar o jogo, como fez na ida (quando perdeu com um gol nos acréscimos), as Brabas saíram na frente aos 31. Após cruzamento da direita, Gabi Zanotti dominou e rolou para um belo chute da veterana Érika de fora da área. 1 a 0, placar do primeiro tempo.