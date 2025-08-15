Corinthians liga alerta para possíveis saídas de outros jovens da base

Após saída de atacante de 16 anos para o Bahia, diretoria teme novas investidas para seus destaques nas categorias de base

O temor agora é que outros talentos sigam o mesmo caminho. O caso que mais preocupa é o de Gui Amorim, meia-atacante camisa 10 do sub-17, representado pela mesma empresa que gerencia a carreira de Furquim.

A transferência de Kauê Furquim, de apenas 16 anos, para o Bahia acendeu um alerta vermelho no Parque São Jorge. O atacante, que teve a multa rescisória nacional de R$ 14 milhões paga pelo clube baiano, deixou o Corinthians sem sequer estrear como profissional, abrindo um debate interno sobre a fragilidade contratual dos jovens da base.

Segundo informações internas dentro do Timão, no mês passado representantes do Grupo City visitaram o clube para observar Gui. Contudo, acabaram se impressionando também com Furquim, acelerando a negociação.

“Claro que deixa a gente preocupado, isso sempre fica, não tenha dúvida. Se for pegar os meninos que são titulares, boa parte tem salário e multa rescisória nessa mesma faixa. O erro não é nosso, é da lei. Se for dobrar o salário de todo mundo, quebra a base, quebra ainda mais o clube. O que tem que ter é honestidade e mudar a lei. Se não fizer lei mais forte, os oportunistas vão abusar”, disse Carlos Roberto Auricchio, diretor da base corintiana.

Pelas regras atuais, a multa rescisória para transferências nacionais pode ser de no máximo 2.000 vezes o salário do atleta. Como a maioria dos jovens recebe vencimentos baixos para os padrões do futebol, o valor final acaba muito distante do que o clube considera adequado para protegê-los.

Corinthians já viveu situações semelhantes

Aliás, não é a primeira vez que o Corinthians perde uma promessa em situação parecida. Afinal, o lateral-esquerdo Denner, hoje com 17 anos, foi negociado com o Chelsea, da Inglaterra, por 10 milhões de euros, já com a transferência prevista apenas para 2026, quando completar 18 anos. Além disso, no sub-17, o atacante Léo Amistá e o zagueiro Iago Machado também são apontados como alvos no mercado e preocupam a diretoria.