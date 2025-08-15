Com gol brasileiro, Bayer Leverkusen goleia e avança na Copa da Alemanha

Com gol brasileiro, Bayer Leverkusen goleia e avança na Copa da AlemanhaArthur marcou o segundo gol da equipe em vitória contra o Sonnenhof, em partida que foi paralisada por forte chuva
O Bayer Leverkusen começou muito bem na temporada. No começo da tarde desta sexta-feira (15), os Leões golearam o Sonnenhof Großaspach, da quarta divisão alemã, por 4 a 0, na primeira rodada da Copa da Alemanha. A partida ficou paralisada por meia hora por conta de uma forte chuva que caiu na região. O resultado engana, já que a equipe de Erik ten Hag teve muitas dificuldades ao longo do jogo.
A primeira grande oportunidade veio com os donos da casa. Tasdelen arriscou de fora da área e obrigou Flekken a fazer boa defesa. Depois, o Leverkusen teve boas oportunidades, com Hincapié e Schick, que pararam em defesas de Reule.
Aos 17 minutos, o árbitro paralisou a partida por conta de uma forte chuva, com granizo, que caiu no estádio. O jogo ficou suspenso por meia hora e, quando voltou, teve o Sonnenhof pressionando. Eisele ficou com a bola dentro da área e chutou na rede pelo lado de fora. Na primeira chegada do Bayer, Schick recebeu cruzamento de Adli e cabeceou para marcar. O tcheco ainda apareceu na defesa, salvando arremate de Celikstas em cima da linha.
No segundo, o Sonnenhof cresceu na partida e criou volume no ataque. O Leverkusen só conseguiu se encontrar quando Celikstas recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, os Leões encaixaram e a porteira se abriu. Arthur recebeu na área e marcou seu primeiro gol com a camisa do clube alemão. Depois, o jovem Kofané apareceu na área para marcar o terceiro. Os donos da casa ainda tiveram Tasdelen expulso e Grimaldo, de pênalti, fechou o marcador.
