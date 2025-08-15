Com dois pênaltis no fim e apagão, América-MG busca empate heroico com o Amazonas

Figueiredo marca duas vezes após os 30 do segundo tempo, e Coelho arranca o 2 a 2 fora de casa em um jogo completamente maluco na Série B

O time da casa, de fato, parecia ter a vitória totalmente nas mãos. O Amazonas abriu o placar ainda no primeiro tempo, em um pênalti cobrado por Kevin Ramírez. Na segunda etapa, o meia Rafael Tavares ampliou com um chute desviado. O placar de 2 a 0, então, dava uma grande e confortável tranquilidade à equipe amazonense.

Em um jogo maluco, com apagão e dois pênaltis nos acréscimos, Amazonas e América-MG empataram em 2 a 2. A partida ocorreu na noite desta terça-feira (12), em Manaus. Com o resultado, o América-MG chega a 22 pontos e assume o 16º lugar, dormindo fora do Z4. Já o Amazonas, com 21 pontos, continua na zona de rebaixamento da Série B.

A reação do time mineiro, contudo, começou de forma improvável na reta final. Aos 31 minutos do segundo tempo, a equipe teve um pênalti a seu favor. O atacante Figueiredo foi para a cobrança com categoria e diminuiu o placar. O gol, portanto, colocou fogo nos minutos finais da partida e deu esperança ao visitante.

Quando o jogo já se encaminhava para o fim, um fato inusitado e bizarro ocorreu. Os refletores do estádio Carlos Zamith se apagaram por completo. A partida, aliás, ficou paralisada por alguns minutos na total escuridão. O apagão, com certeza, aumentou ainda mais a tensão e o drama do confronto em Manaus.

Após o breve retorno da energia, o jogo teve sua inacreditável reviravolta final. Já aos 51 minutos, o árbitro marcou outro pênalti para o América-MG. O atacante Figueiredo, novamente, foi para a bola com enorme responsabilidade. Ele bateu com força e, de forma heroica, empatou o jogo no último lance.

O apito final, enfim, selou um empate com sabor de vitória para o América. O time mineiro, de forma impressionante, buscou um resultado que parecia impossível. Para o Amazonas, no entanto, fica o gosto amargo e a frustração. A equipe deixou escapar três pontos que eram fundamentais na sua luta contra a queda.