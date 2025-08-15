Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vozão tenta figurar na primeira parte da tabela neste começo de returno, enquanto o Massa Bruta quer se recuperar de cinco derrotas seguidas
O Ceará recebe o Bragantino, em duelo válido pela 20ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Os times abrem o returno da competição. A partida acontece na tarde deste sábado (16), na Arena Castelão, em Fortaleza. No primeiro turno, as equipes empataram em 2 a 2, em Bragança Paulista.

A Voz do Esporte, a partir de 14h30, acompanha, ao vivo, a partida. Quem narra o embate é Christian Rafael. Nos comentários, Cleyton Santos assume a bronca. Vanderlei Lima, por fim, nas reportagens, fecha o trio de craques do jornalismo esportivo.

