Caballero projeta duelo contra o Vasco e celebra primeiro gol pelo Santos

O atacante Gustavo Caballero projetou o confronto do Santos contra o Vasco neste domingo (17), às 16h, no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. O paraguaio destacou a força do grupo, que está há três jogos sem perder, e ressaltou a importância do apoio da torcida, que já comprou mais de 45 mil ingressos para o duelo.

“Nós estamos muito animados com esse apoio da torcida. Fico muito feliz de ver que a torcida está vindo e apoiando. Vai ser uma grande partida. Esperamos dar a eles a alegria que eles querem e merecem. Também estamos buscando lutar no topo. Acho que estávamos pensando muito em como estava a tabela de baixo. Mas agora já estamos querendo pensar na parte de cima. E isso passa por ganhar esse jogo domingo. Conseguindo a vitória nós começamos a ter sonhos maiores na competição”, afirmou Caballero.