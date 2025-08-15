Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo anuncia a contratação do atacante Chris Ramos, ex-Cádiz

Jogador espanhol, de 28 anos, assina contrato de empréstimo com opção de compra e ficará, inicialmente, no Alvinegro até junho de 2026
O Botafogo oficializou, nesta sexta-feira (15), a contratação do atacante Chris Ramos, que defendia as cores do Cádiz-ESP. Nesse sentido, o espanhol assinou contrato de empréstimo com opção de compra e ficará, inicialmente, no Alvinegro até junho de 2026.

Vale lembrar que o jogador já está no Brasil e passou por exames antes de acertar com o Glorioso. Assim, o novo camisa 9, de 28 anos, terá sua primeira experiência da carreira longe de seu país de origem.

Na última temporada (2024/25), o atleta marcou 10 gols e deu uma assistência em 38 jogos. Dessa forma, o espanhol é centroavante de origem, porém tem versatilidade para atuar como ponta, assim como ótima estatura (1, 90 m). Ele estava há três temporadas no Cádiz, também da Espanha, que disputa a segunda divisão.

Neste segundo semestre, o Botafogo identificou a necessidade de ter mais opções no ataque e tentou Rafa Mir e Mehdi Taremi antes de chegar ao nome do espanhol. Por fim, o jogador se junta a Arthur Cabral e Mastriani como opções de centroavantes para Davide Ancelotti.

Por fim, a equipe carioca volta a campo neste domingo (17) pelo Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Palmeiras, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Chris, porém, só poderá estar em campo na rodada seguinte, contra o Juventude, pois não terá tempo hábil para aparecer no BID da CBF.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Christopher Ramos de la Flor
Data de Nascimento: 16/01/1997 (28 anos)
Naturalidade: Cádiz (ESP)
Posição: Atacante
Altura: 1,90 m
Peso: 78 kg
Clubes: CE Mercadal-ESP, San Fernando-ESP, Valladolid-ESP, Sevilla-ESP, Badajoz-ESP, Lugo-ESP e Cádiz-ESP

