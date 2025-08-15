Betis tem interesse em Facundo Bernal, mas Fluminense não pretende liberá-lo

Dirigente do clube espanhol sondou a situação do jogador, mas o Tricolor espera contar com o uruguaio para o restante da temporada

O Real Betis, da Espanha, tem interesse na contratação do volante Facundo Bernal, do Fluminense. Contudo o Tricolor de Laranjeiras não pretende liberar o atleta, de 21 anos, nesta janela de transferências e espera contar com o uruguaio para o restante da temporada. A informação é do portal “ge”.

Com isso, o clube espanhol não fez uma proposta oficial, apenas uma sondagem inicial por meio de um dirigente esportivo. Entretanto, no momento, o técnico Renato Gaúcho não quer abrir mão do atleta, que não é titular, mas frequentemente aparece entre os onze por causa da rotatividade do elenco nas três competições.