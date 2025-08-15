Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona renova contrato de Koundé até 2030

Titular absoluto na lateral direita, francês ajuda clube também no equilíbrio do fair play financeiro
O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (15) a renovação do contrato de Jules Koundé até 2030. O zagueiro francês celebrou o acordo e destacou como tudo aconteceu rapidamente.

“Foi bem rápido. Eu e o clube tínhamos a mesma ideia: continuar. Estou muito feliz aqui, me sinto bem. Todo ano brigamos por todos os títulos e nunca pensei em sair”, disse o francês.

Além do aspecto esportivo, o novo vínculo também ajuda o clube na parte financeira. Isto porque o Barcelona poderá diluir o salário de Koundé por mais três temporadas, o que dá mais espaço no fair play financeiro para registrar novas contratações.

Contratado em 2022 junto ao Sevilla para reforçar a zaga, Koundé se firmou como titular na lateral direita. Aos 26 anos, foi o quarto jogador mais utilizado pelo técnico Hansi Flick na última temporada, com mais de 4 mil minutos em campo.

