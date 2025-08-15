Atlético anuncia novo terceiro uniforme com destaque para o Galo

Detalhes da pena do Galo e outros na cor cobre na parte lateral sobressaem na nova vestimenta preta do Galo

A expectativa é de que o time mineiro faça a estreia do seu novo conjunto contra o Grêmio, na Arena MRV, no próximo domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Atlético lançou seu terceiro uniforme nesta sexta-feira (15). A peça tem o preto como a cor predominante, mas também com detalhes em cobre nas laterais. A vestimenta também conta com a referência do Galo Doido e há a presença de suas penas em movimento. O animal representa o mascote da equipe desde 1940.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Inclusive, o clube explicou o simbolismo das penas do Galo Doido: “a força que resiste, a garra que levanta e a paixão que não se acaba”. O Atlético decidiu selecionar atletas do time feminino e masculino para serem modelos no anúncio. No caso, o zagueiro Lyanco e o atacante Hulk pelo lado dos homens, além da lateral Clarinha e a meio-campista Lari Sanchez representando as mulheres.

O cobre está presente também no espaço em que está exposto a marca da fornecedora, a Adidas, que está em seu último de ano de contrato com o Galo. Por sinal, a partir de 2026, o clube já tem um acordo para a Nike passar a ser sua fornecedora de material esportivo. O Atlético já iniciou a venda dos seu novo terceiro uniforme através da sua loja online. O custo varia entre R$ 349 na versão infantil, além de R$ 399 nas versões feminina e masculina.

Atlético ainda não conta com um time titular definido

Após a vitória de virada sobre o Godoy Cruz pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, na última quinta-feira (14), o técnico Cuca reconheceu que um empecilho lhe acompanha na temporada. No caso, o comandante admitiu que ainda não teve êxito em definir um time titular. A principal justificativa é pelo calendário caótico, com sequência de jogos exaustivos em um curto intervalo de dias.