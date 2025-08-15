Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arrascaeta vê Flamengo blindado contra ‘problemas externos’

Meia afirma que Rubro-Negro é o seu maior adversário; Arrascaeta é o vice-artilheiro do Brasileirão e referência no time de Filipe Luís
O meia Arrascaeta concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (15) e reforçou que o elenco do Flamengo está blindado contra ‘problemas externos’. O uruguaio, aliás, falou que o Rubro-Negro é o seu maior adversário.

“Costumo falar com os amigos que Flamengo só perde para ele mesmo. É difícil falar as coisas que acontecem no clube por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo. Que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de pressão. Quando você tem jogadores com muita experiência, respeitados, temos um grupo humano muito forte. O externo não vai abalar nosso time, nosso elenco. Estamos até a morte com nossos companheiros. Quando acontece alguma coisa com um colega nosso, sempre vamos estar para ajudar ele”, comentou Arrascaeta.

Vale lembrar que o Flamengo conviveu só neste segundo semestre ao menos dois conflitos internos. Primeiro, o técnico Filipe Luís criticou publicamente uma falta de empenho do atacante Pedro nos treinos. Assim, o camisa 9 foi retirado da relação de alguns jogos.

Entenda

Dias depois, o médico José Luiz Runco enviou uma mensagem de whatsapp a amigos criticando a condição física de De La Cruz. Menos de uma semana mais tarde, o profissional acabou demitido pela comissão técnica.

“O que posso falar é que o futebol da internet é diferente do que acontece em campo. A gente tem hora que sai do jogo ganhando e não satisfeito com o que apresenta. Na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo que treina transmite para dentro de campo. Temos um treinador muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para usar e fazer o melhor. As coisas às vezes dão certo, outras não acontecem. Faz parte do futebol. Do outro lado tem um rival que também joga. Quando é contra o Flamengo, todo mundo quer mostrar a melhor versão. Tem que ser mais uma motivação para nós saber que o rival quando chega vai mostrar tudo”, concluiu Arrascaeta.

