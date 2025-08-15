Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Al-Nassr anuncia Kingsley Coman após dez anos no Bayern

Al-Nassr anuncia Kingsley Coman após dez anos no Bayern

Atacante francês de 29 anos assina até 2027 e se junta a Cristiano Ronaldo, João Félix e Sadio Mané no clube saudita
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Al-Nassr oficializou nesta sexta-feira (15) a contratação de Kingsley Coman, que deixa o Bayern de Munique após dez temporadas vitoriosas. O atacante francês, de 29 anos, assinou por três anos com o clube saudita, que desembolsou cerca de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para tirá-lo da Alemanha.

LEIA MAIS: Barcelona renova contrato de Koundé até 2030

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Para anunciar o reforço, o Al-Nassr usou uma animação comparando sua velocidade à de Usain Bolt e do personagem Flash. Coman chega para integrar um ataque estrelado, ao lado de Cristiano Ronaldo, João Félix e Sadio Mané.

No Bayern de Munique, o francês disputou 45 partidas na última temporada, marcando nove gols e dando cinco assistências. Ele vestirá a camisa 21 no novo clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar