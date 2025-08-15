Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel aponta fatores que culminaram em ‘jogo perfeito’ do Palmeiras

Abel aponta fatores que culminaram em 'jogo perfeito' do Palmeiras

Treinador recordou as adversidades que o Verdão teve nos jogos da Copa do Brasil e também comentou sobre o sucesso da dupla de ataque
O Palmeiras conseguiu vencer o momento turbulento e conquistar um grande resultado no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (14), o Verdão voltou a ter uma boa atuação e goleou o Universitario por 4 a 0, fora de casa.

Em Lima, a equipe alviverde teve uma atuação perfeita. Essa foi a análise do treinador Abel Ferreira. O português recordou as dificuldades que o time teve na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, e apontou que a partida correu da melhor maneira possível.

“Se há jogos em que as coisas nos correm mal, como um gol anulado em uma eliminatória ou ficarmos com um jogador a menos logo no início do jogo. Mas hoje ocorreu tudo bem. Na primeira oportunidade, tivemos um pênalti. Logo depois, outra e fizemos. Hoje foi um jogo perfeito de nossa parte, mas ainda falta o jogo em nossa casa. O Universitario não é isso que demonstrou hoje, foi um dia em que tudo nos correu bem”, afirmou.

Em meio a uma semana complicada, com protestos, críticas e até um ataque com bombas na Academia de Futebol, o treinador elogiou o foco dos jogadores. Abel reforçou que os últimos dias não foram fáceis e que o time conseguiu não se distrair nos objetivos do clube.

“Não é fácil depois de tudo que vivemos nos últimos dias, internamente, termos a capacidade de não nos distrairmos, de manter o foco naquilo que temos para fazer e continuarmos a competir, que tão bem nós sabemos”, enfatizou.

Sucesso no ataque

A partida teve o destaque da dupla Flaco López e Vitor Roque, que participou dos quatro gols alviverdes no jogo. Abel celebrou o bom entrosamento entre os jogadores, mas salientou que essa formação é uma possibilidade e que não será escalada em todas as partidas.

“Eles já jogaram algumas vezes juntos neste ano, mas não de início. Como já disse, a minha função é exatamente essa, ver as dinâmicas da nossa equipe, ir à procura das melhores soluções para cada jogo. Mas é bom saber que eles ligam bem e que podem nos ajudar quando for preciso. É mais uma opção que eu tenho, não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção”, ressaltou.

Cutucada na torcida

Depois de sofrer com os protestos nas arquibancadas do Allianz Parque, o treinador viu os torcedores do Universitario aplaudirem a equipe após a goleada. Abel não desperdiçou a oportunidade e deu uma indireta na torcida do Palmeiras, citando que não é normal no continente o comportamento que os peruanos demonstraram.

“A torcida do Universitario estava perdendo por 4 a 0 e estava aplaudindo a equipe, não é muito normal aqui na América do Sul. Parabéns, o futebol é isso, é paixão, e é sempre bonito quando uma equipe está precisando dos seus torcedores. Um estádio que é bonito, mítico, um clube que é histórico. Foi bonito o que os torcedores fizeram aqui hoje”, reforçou.

