Abel aponta fatores que culminaram em ‘jogo perfeito’ do Palmeiras

Treinador recordou as adversidades que o Verdão teve nos jogos da Copa do Brasil e também comentou sobre o sucesso da dupla de ataque

O Palmeiras conseguiu vencer o momento turbulento e conquistar um grande resultado no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (14), o Verdão voltou a ter uma boa atuação e goleou o Universitario por 4 a 0, fora de casa. Em Lima, a equipe alviverde teve uma atuação perfeita. Essa foi a análise do treinador Abel Ferreira. O português recordou as dificuldades que o time teve na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, e apontou que a partida correu da melhor maneira possível.

Se há jogos em que as coisas nos correm mal, como um gol anulado em uma eliminatória ou ficarmos com um jogador a menos logo no início do jogo. Mas hoje ocorreu tudo bem. Na primeira oportunidade, tivemos um pênalti. Logo depois, outra e fizemos. Hoje foi um jogo perfeito de nossa parte, mas ainda falta o jogo em nossa casa. O Universitario não é isso que demonstrou hoje, foi um dia em que tudo nos correu bem", afirmou. Em meio a uma semana complicada, com protestos, críticas e até um ataque com bombas na Academia de Futebol, o treinador elogiou o foco dos jogadores. Abel reforçou que os últimos dias não foram fáceis e que o time conseguiu não se distrair nos objetivos do clube. "Não é fácil depois de tudo que vivemos nos últimos dias, internamente, termos a capacidade de não nos distrairmos, de manter o foco naquilo que temos para fazer e continuarmos a competir, que tão bem nós sabemos", enfatizou. Sucesso no ataque A partida teve o destaque da dupla Flaco López e Vitor Roque, que participou dos quatro gols alviverdes no jogo. Abel celebrou o bom entrosamento entre os jogadores, mas salientou que essa formação é uma possibilidade e que não será escalada em todas as partidas.

“Eles já jogaram algumas vezes juntos neste ano, mas não de início. Como já disse, a minha função é exatamente essa, ver as dinâmicas da nossa equipe, ir à procura das melhores soluções para cada jogo. Mas é bom saber que eles ligam bem e que podem nos ajudar quando for preciso. É mais uma opção que eu tenho, não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção”, ressaltou. Cutucada na torcida Depois de sofrer com os protestos nas arquibancadas do Allianz Parque, o treinador viu os torcedores do Universitario aplaudirem a equipe após a goleada. Abel não desperdiçou a oportunidade e deu uma indireta na torcida do Palmeiras, citando que não é normal no continente o comportamento que os peruanos demonstraram. “A torcida do Universitario estava perdendo por 4 a 0 e estava aplaudindo a equipe, não é muito normal aqui na América do Sul. Parabéns, o futebol é isso, é paixão, e é sempre bonito quando uma equipe está precisando dos seus torcedores. Um estádio que é bonito, mítico, um clube que é histórico. Foi bonito o que os torcedores fizeram aqui hoje”, reforçou.