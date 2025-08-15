‘Jô Gando em Casa’: grupo de samba do ex-Corinthians estreia com casa cheia em BH

‘Jô Gando em Casa’: grupo de samba do ex-Corinthians estreia com casa cheia em BHO ex-atacante, com passagem histórica pelo Atlético-MG, decidiu investir na carreira de músico após oficializar sua aposentadoria dos gramados
Com o tantã nas mãos e um palco lotado à frente, Jô inaugurou na noite de quarta-feira (13) a roda de samba ‘Jô Gando em Casa’, no Santíssimo Lounge, bairro Castelo, em Belo Horizonte. O ex-atacante agora conduz apresentações semanais que prometem atrair um público fiel, com convidados especiais a cada novo show e ingressos a partir de R$ 20. A estreia, aliás, representou um golaço e contou com casa cheia.
As apresentações semanais ocorrerão sempre às quartas-feiras, mas o evento também contará com edições fora da capital mineira. Nesta sexta-feira (15), por exemplo, o grupo se apresenta no Ginásio Divino Ferreira Braga, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A proposta é levar a roda de samba para outras cidades de Minas Gerais e, futuramente, para diferentes estados.
“Sempre gostei [de samba]. Aprendi a tocar desde pequeno por causa da roda de samba que tinha em casa. Meu pai era treinador de futebol amador. Ele me levava para os campos, eu ficava na roda”, relembrou no podcast Bochechando. O ex-jogador toca tantã ao lado de outros sete músicos, reunindo repertório que remete às rodas tradicionais.
Jô, ex-Corinthians, fazendo sua estreia na percussão do grupo de pagode "Jo Gando em Casa", ontem (13) a noite, em Belo Horizonte.
