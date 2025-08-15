‘Estou muito feliz por estar de volta’, diz Rafael Tolói ao ser anunciado pelo São Paulo

‘Estou muito feliz por estar de volta’, diz Rafael Tolói ao ser anunciado pelo São PauloLivre no mercado após dez temporadas na Atalanta, zagueiro de 34 anos assina por dois anos e retorna ao clube onde foi campeão em 2012
O São Paulo anunciou um reforço de peso e experiência para a sua defesa. O zagueiro Rafael Tolói, de 34 anos, está oficialmente de volta ao clube. O anúncio ocorreu na noite desta sexta-feira (15). O jogador, que estava livre no mercado, assinou um contrato válido por duas temporadas. Em suas primeiras palavras, o atleta comemorou muito o retorno ao Tricolor.
O zagueiro, de fato, fez questão de mandar um recado direto para a torcida. Ele agradeceu o carinho que recebeu nas redes sociais desde que os rumores começaram. Sobre o retorno, Tolói se mostrou bastante contente e motivado.
“Torcida são paulina, obrigado pelo carinho e pelas mensagens (…) Estou muito feliz, por estar de volta e estamos juntos. Um abraço!”, disse o defensor.
Esta, inclusive, será a segunda passagem de Rafael Tolói pelo São Paulo. Em sua primeira jornada no clube do Morumbi, ele conquistou um título muito importante. O zagueiro foi um dos campeões da Copa Sul-Americana de 2012. Em 2015, contudo, ele foi negociado com a Atalanta, da Itália, onde permaneceu por dez anos.
O experiente zagueiro, enfim, chega para reforçar um setor desfalcado no momento. Atualmente, o time conta com o titular Arboleda no departamento médico. Tolói, portanto, chega para brigar por uma posição no time titular de Hernán Crespo. Ele disputará uma vaga na zaga com Alan Franco, Ferraresi e Sabino.
