Vitinho chega ao Corinthians em meio à carência ofensiva, mas com pouco ritmo

Contratado às pressas antes do transfer ban, atacante treinou nesta semana e pode reforçar ataque cheio de desfalques do Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians acelerou a contratação do atacante Vitinho em meio à iminência do transfer ban, buscando reforçar um setor ofensivo carente de opções. O jogador de 31 anos não atua desde o dia 26 de maio, quando marcou um gol na vitória do Al-Ettifaq sobre o Al-Wehda pela Liga Saudita. Vitinho realizou seu primeiro treinamento com foco na parte física na última segunda-feira (11/8), quando o elenco alvinegro estava em Caxias do Sul (RS) para o jogo contra o Juventude, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu registrá-lo no BID da CBF antes da confirmação do transfer ban nesta terça-feira (12/8).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O técnico Dorival Júnior ainda não sabe se poderá contar com o atacante para o duelo contra o Bahia, no sábado, às 21h, na Neo Química Arena: “É um jogador de muita qualidade, já jogou comigo em outro clube. Não sei se estará pronto para jogar porque finalizou a temporada há dois meses. Vamos inserindo aos poucos, não acredito que já para essa partida, mas espero que sim.” Durante o período de férias, Vitinho manteve a forma com um personal trainer. Agora está sendo acompanhado pela equipe de preparação física do Corinthians, ainda sem trabalho específico de retomada de ritmo de jogo. Vitinho chega para suprir carência no Corinthians A contratação se tornou urgente diante da ausência de Memphis Depay, fora por pelo menos um mês devido a uma lesão muscular na coxa direita, e de Ángel Romero, suspenso após cartão vermelho contra o Juventude. Além disso, Talles Magno ainda não conseguiu rendimento satisfatório, e os outros reservas do setor são jovens das categorias de base. Por fim, Yuri Alberto e Héctor Hernández estão no DM.

Vitinho é destro, costuma atuar na ponta esquerda, mas finaliza com as duas pernas. Além disso, também costuma arriscar chutes de média e longa distância, podendo formar dupla com Yuri Alberto. Em 2025, Vitinho disputou 33 partidas pelo Al-Ettifaq, com 7 gols e 7 assistências, participando de quase 30% dos 47 gols da equipe. No ano passado, jogou 12 partidas entre Al-Ettifaq e Al-Shabab, marcando três gols e uma assistência. Revelado no Botafogo, Vitinho passou ainda por CSKA Moskva e Internacional,. Contudo, foi no Flamengo que se destacou, conquistando duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022) e duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021).