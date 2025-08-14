Vídeo! MC Maneirinho dispara contra geração de torcedores do Flamengo: ‘Dá uma segurada’

Rubro-Negro superou o Internacional por 1 a 0 na noite da última quarta, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América

A vitória mínima do Flamengo sobre o Internacional, pela ida das oitavas de final da Libertadores, causou atrito entre alas da torcida — desde os presentes no Maracanã às redes sociais. Enquanto parte dos rubro-negros vaiaram e reclamaram do desempenho em campo, outros se incomodaram com a insatisfação desses torcedores. Como é o caso de MC Maneirinho, que desabafou nas redes sociais sobre o excesso de imposição ao time.

Sem poupar palavras, o rubro-negro reforçou o contraste entre as conquistas recentes e as dificuldades de outrora.

“Com todo o respeito, esses torcedores aí de 2000 e pouco pra cá, que torcem pro Flamengo… Pô, não é possível! Vocês não aguentariam meia hora contra Santo André ou América do México. Vocês iam infartar do coração”, iniciou.