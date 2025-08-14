Vídeo! MC Maneirinho dispara contra geração de torcedores do Flamengo: ‘Dá uma segurada’Rubro-Negro superou o Internacional por 1 a 0 na noite da última quarta, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América
A vitória mínima do Flamengo sobre o Internacional, pela ida das oitavas de final da Libertadores, causou atrito entre alas da torcida — desde os presentes no Maracanã às redes sociais. Enquanto parte dos rubro-negros vaiaram e reclamaram do desempenho em campo, outros se incomodaram com a insatisfação desses torcedores. Como é o caso de MC Maneirinho, que desabafou nas redes sociais sobre o excesso de imposição ao time.
Sem poupar palavras, o rubro-negro reforçou o contraste entre as conquistas recentes e as dificuldades de outrora.
“Com todo o respeito, esses torcedores aí de 2000 e pouco pra cá, que torcem pro Flamengo… Pô, não é possível! Vocês não aguentariam meia hora contra Santo André ou América do México. Vocês iam infartar do coração”, iniciou.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“Porr*, o Flamengo ganha na Libertadores e tem vagabundo aí pedindo fora Filipe Luís, fora não sei quem. Calma aí também, porr*. Por isso que vagabundo fala da nossa torcida, por causa de meia dúzia de gente. Gente que está brigado com a mulher ou a mulher tem outro. Aí acha que o time tem que ser do jeito que a mulher tinha que ser… Ih ‘mó’ desenrolação”, completou.
O apelido de Cabañas
Ainda defendendo o direito de celebrar o triunfo, o funkeiro recordou traumas antigos vividos — e superados — com o clube. “Como não vou comemorar, mané? Eu estava lá quando perdeu para o Santo André, que eu chorei. No América-MEX, do Cabañas. Virou meu apelido. Vagabundo ficou me chamando assim: “Corre, mané, é o Cabañas”. Segura aí, gente”.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags