Universitario x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Melhor time na fase de grupos, Verdão encara os peruanos, fora de casa, buscando abrir vantagem nas oitavas de final da Libertadores
Nesta quinta-feira (14), às 21h30, o Palmeiras vai até Lima para encarar o Universitario, no estádio Monumental, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Verdão fez a melhor campanha da fase de grupos, com seis partidas e seis vitórias. Assim, chega com moral e o time a ser batido no mata-mata da competição. Por outro lado, os peruanos foram os segundos colocados do Grupo B, com oito pontos, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Os andinos tentam, então, surpreender a equipe alviverde.

A Voz do Esporte estará atenta a cada movimento da partida, ao vivo, a partir de 20h30. E só tem craque na transmissão. Cesar Tavares conduz o embate com sua inigualável narração. Nos comentários, o sempre certeiro João Miguel Lotufo. Nas reportagens, ele, o incansável André Bachá.

Palmeiras

