Torcedores do Godoy Cruz brigam com seguranças no fim do jogo contra o Atlético

Confusão ocorreu nos acréscimos da partida na Arena MRV; a Polícia Militar precisou intervir para conter os torcedores argentinos / Crédito: Jogada 10

O fim do jogo entre Atlético e Godoy Cruz teve uma grande confusão nas arquibancadas. A partida, válida pela Copa Sul-Americana, ocorreu nesta quinta-feira (14). Torcedores do time argentino brigaram diretamente com os seguranças da Arena MRV. A Polícia Militar de Minas Gerais, inclusive, precisou intervir para conter o tumulto. A briga generalizada começou já nos acréscimos do segundo tempo. As autoridades, contudo, ainda não revelaram o motivo da confusão. Torcedores da equipe argentina e seguranças particulares do estádio trocaram agressões. A Polícia Militar, então, chegou ao local para separar a briga. A intervenção policial, de fato, gerou uma grande correria na arquibancada visitante.