Torcedores do Godoy Cruz brigam com seguranças no fim do jogo contra o Atlético

Confusão ocorreu nos acréscimos da partida na Arena MRV; a Polícia Militar precisou intervir para conter os torcedores argentinos
O fim do jogo entre Atlético e Godoy Cruz teve uma grande confusão nas arquibancadas. A partida, válida pela Copa Sul-Americana, ocorreu nesta quinta-feira (14). Torcedores do time argentino brigaram diretamente com os seguranças da Arena MRV. A Polícia Militar de Minas Gerais, inclusive, precisou intervir para conter o tumulto.

A briga generalizada começou já nos acréscimos do segundo tempo. As autoridades, contudo, ainda não revelaram o motivo da confusão. Torcedores da equipe argentina e seguranças particulares do estádio trocaram agressões. A Polícia Militar, então, chegou ao local para separar a briga. A intervenção policial, de fato, gerou uma grande correria na arquibancada visitante.

O tumulto na torcida visitante, no entanto, não foi o único incidente da noite. Durante a partida, dois torcedores do próprio Atlético também foram retirados. Eles, segundo a polícia, insultaram a equipe de arbitragem e o delegado do jogo. Os dois, aliás, foram levados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) do estádio.

Até o momento, não há informações oficiais sobre prisões dos torcedores argentinos. A polícia ainda não se manifestou sobre o balanço final da operação no estádio. A partida de volta entre os dois times ocorre na próxima quinta-feira (21). O jogo, que decidirá a vaga, será em Mendoza, na Argentina.

