Tolói desembarca em Congonhas para assinar contrato com o São Paulo

O zagueiro Rafael Tolói desembarcou no início da tarde desta quinta-feira (14/8) no Aeroporto de Congonhas para assinar contrato com o São Paulo. Aos 34 anos, ele chega para reforçar a defesa tricolor para o restante da temporada. Em sua chegada, o jogador afirmou que está se sentindo bem e feliz por voltar ao clube. “Estou me sentindo bem, me mantive treinando todos os dias, acho que isso não vai ser um problema .Estou muito feliz em voltar. É importante, mas eu tenho que fazer os exames agora para definir tudo certinho”, disse Tolói, ao desembarcar em São Paulo.

Tolói já vinha sendo monitorado pelo Tricolor há algumas semanas, mas a negociação avançou apenas após acerto salarial. O jogador também recebeu sondagens do mundo árabe e de outros clubes brasileiros. O defensor chega para disputar posição em um setor que conta atualmente com Alan Franco, Ferraresi e Sabino. Arboleda, com lesão no músculo reto femoral, está em recuperação no departamento médico. Caso o São Paulo avance na Conmebol Libertadores, Tolói poderá entrar na lista de inscritos a partir das quartas de final. Contudo, sem atuar desde 4 de maio, o zagueiro sabe que precisará de um período de preparação antes de estrear. Rafael Tolói vai para sua segunda passagem no São Paulo Revelado pelo Goiás, Tolói chegou ao São Paulo em 2012 e foi campeão da Sul-Americana no mesmo ano. Ele saiu para defender a Atalanta em 2015, por cerca de R$ 14 milhões, e permaneceu no clube italiano por dez temporadas, conquistando a Liga Europa e sendo naturalizado para defender a seleção da Itália, onde venceu a Eurocopa de 2020.