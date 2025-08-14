São Paulo negocia contratação de Maílton, destaque da Chapecoense na Série B

Tricolor paulista ainda não efetuou proposta ao lateral-direito, que pertence ao Metalist (UCR); veja os moldes da negociação

O São Paulo tem interesse na contratação do lateral-direito Maílton, da Chapecoense. O jogador de 27 anos, afinal, é um dos destaques da Chape, que surge na quarta colocação da Série B do Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o Jogada10 apurou, a negociação encontra-se em estágio inicial. Maílton pertence ao Metalist (UCR) e está por empréstimo na equipe catarinense. O clube ucraniano, no entanto, ainda tem uma dívida pendente com o São Paulo pela negociação de Paulinho Boia, em 2021. Dessa forma, o Tricolor paulista visa envolver esse crédito no negócio, buscando um empréstimo de uma temporada com passe fixado.

LEIA MAIS: Tolói desembarca em Congonhas para assinar contrato com o São Paulo

Com problemas financeiros, o time do Morumbi não tem poderio para efetuar altos vencimentos. Por isso, busca um acordo por empréstimo. O lateral possui vínculo até junho de 2026 com o Metalist, enquanto sua cedência na Chape vai até o fim de 2025.

Maílton também despertou interesse do Grêmio. A equipe gaúcha, porém, só realizou sondagens e as conversas não evoluíram. Nesse sentido, o São Paulo surge como principal candidato a contratar o lateral de 27 anos.