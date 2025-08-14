São Paulo encaminha a contratação do zagueiro Rafael Tolói

Defensor campeão da Sul-Americana em 2012 está livre no mercado após deixar a Atalanta e deve chegar ao Tricolor sem custos

Tolói já vinha sendo monitorado pelo Tricolor há algumas semanas, mas a negociação avançou apenas após acerto salarial. O jogador também recebeu sondagens do mundo árabe e de outros clubes brasileiros.

O São Paulo encaminhou nesta quinta-feira (14/8) a contratação do zagueiro Rafael Tolói, de 34 anos. Livre no mercado, o defensor realizará exames médicos ainda nesta tarde, na capital paulista, antes de assinar contrato válido até o fim de 2026. O acordo prevê renovação automática por mais um ano, caso metas estabelecidas para 2026 sejam atingidas.

O defensor chega para disputar posição em um setor que conta atualmente com Alan Franco, Ferraresi e Sabino. Arboleda, com lesão no músculo reto femoral, está em recuperação no departamento médico. Caso o São Paulo avance na Conmebol Libertadores, Tolói poderá entrar na lista de inscritos a partir das quartas de final.

Contudo, sem atuar desde 4 de maio, o zagueiro sabe que precisará de um período de preparação antes de estrear.

“Eu preciso de uma pequena pré-temporada, umas duas semanas com o grupo. Hoje eu treino sozinho, é diferente de treino de campo com grupo. Mas venho trabalhando. Existem conversas avançadas com alguns clubes e estou me preparando” disse, em entrevista ao ”ge”, em julho.

Rafael Tolói vai para sua segunda passagem no São Paulo

Revelado pelo Goiás, Tolói chegou ao São Paulo em 2012 e foi campeão da Sul-Americana no mesmo ano. Ele saiu para defender a Atalanta em 2015, por cerca de R$ 14 milhões, e permaneceu no clube italiano por dez temporadas, conquistando a Liga Europa e sendo naturalizado para defender a seleção da Itália, com quem venceu a Eurocopa de 2020.