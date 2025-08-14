Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos vende mais de 45 mil ingressos para jogo contra o Vasco no Morumbis

Santos vende mais de 45 mil ingressos para jogo contra o Vasco no Morumbis

Peixe terá casa cheia no Cícero Pompeu de Toledo para tentar alcançar terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A torcida do Santos promete lotar o Morumbis neste domingo (17/8), às 16h (de Brasília), no jogo contra o Vasco. O clube anunciou, por meio de suas redes sociais, que mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

O Peixe já atuou no Morumbis em 2025. Pela 18ª rodada do Brasileirão, 37.485 torcedores presenciaram a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, com Neymar em destaque. Para o confronto contra o Vasco, o reconhecimento facial será obrigatório na compra e no acesso ao estádio em todos os setores.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Dois pontos físicos de venda foram disponibilizados: um em Santos, na Vila Belmiro, e outro em São Paulo, na Vila Mariana. Aliás, as entradas ainda estão sendo comercializadas. Também é possível adquirir ingressos pelo site sociorei.com, liberados para todos os torcedores. Os preços variam entre R$ 170 (arquibancada norte e sul) e R$ 350 (cadeira especial leste e oeste).

O jogo faz parte do acordo de “troca” de estádios entre Santos e São Paulo. Três partidas do Peixe vão acontecer no Morumbis, enquanto o Tricolor vai mandar três jogos no litoral paulista quando necessário.

O Peixe, aliás, tenta aproveitar as partidas para aumentar seu fluxo de caixa. Afinal, jogando em um estádio com capacidade maior que a da Vila Belmiro, o Santos entende que pode lucrar mais nas partidas fora da Baixada. Além disso, o clube quer aproveitar o fator Neymar para ter o estádio ainda mais lotado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar