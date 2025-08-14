Santos vende mais de 45 mil ingressos para jogo contra o Vasco no Morumbis

Peixe terá casa cheia no Cícero Pompeu de Toledo para tentar alcançar terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro

O Peixe já atuou no Morumbis em 2025. Pela 18ª rodada do Brasileirão, 37.485 torcedores presenciaram a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude , com Neymar em destaque. Para o confronto contra o Vasco, o reconhecimento facial será obrigatório na compra e no acesso ao estádio em todos os setores.

A torcida do Santos promete lotar o Morumbis neste domingo (17/8), às 16h (de Brasília), no jogo contra o Vasco. O clube anunciou, por meio de suas redes sociais, que mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

Dois pontos físicos de venda foram disponibilizados: um em Santos, na Vila Belmiro, e outro em São Paulo, na Vila Mariana. Aliás, as entradas ainda estão sendo comercializadas. Também é possível adquirir ingressos pelo site sociorei.com, liberados para todos os torcedores. Os preços variam entre R$ 170 (arquibancada norte e sul) e R$ 350 (cadeira especial leste e oeste).

O jogo faz parte do acordo de “troca” de estádios entre Santos e São Paulo. Três partidas do Peixe vão acontecer no Morumbis, enquanto o Tricolor vai mandar três jogos no litoral paulista quando necessário.

O Peixe, aliás, tenta aproveitar as partidas para aumentar seu fluxo de caixa. Afinal, jogando em um estádio com capacidade maior que a da Vila Belmiro, o Santos entende que pode lucrar mais nas partidas fora da Baixada. Além disso, o clube quer aproveitar o fator Neymar para ter o estádio ainda mais lotado.