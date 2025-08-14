Santos negocia empréstimo de João Paulo para o Bahia

Sem perspectivas de sequência no Santos, o goleiro João Paulo, de 30 anos, está perto de trocar a Vila Belmiro pelo Bahia ainda nesta janela de transferências. O atleta, que tem contrato com o Peixe até dezembro de 2027, deve ser emprestado ao Tricolor de Aço com cláusulas que preveem possibilidade de compra ao fim do vínculo temporário.

Formado nas categorias de base santistas, João disputou apenas uma partida em 2025, no dia 23 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Desde então, tem sido o reserva imediato de Gabriel Brazão, titular absoluto e considerado inegociável pela diretoria nesta janela. Sem sinais de que voltará a ter espaço, o goleiro e seu estafe passaram a buscar novos ares.