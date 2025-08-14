Roma deseja contratar Sancho, do Manchester United

Atacante inglês de 25 anos está sem espaço no Manchester United e pode ser emprestado à Loba

Uma venda não está descartada, mas não nesse valores. Afinal, o United ainda sonha em recuperar o investimento que fez para adquirir Sancho em 2021. Na ocasião, o time inglês pagou 73 milhões de libras (cerca de R$ 500 milhões) ao Borussia Dortmund.

A Roma deseja contratar o atacante Jadon Sancho, sem muito espaço no Manchester United. Aliás, de acordo com a “BBC”, o time italiano ofereceu 20 milhões de libras (cerca de R$ 140 milhões) pelo atleta. No entanto, os Red Devils recusaram e preferem uma negociação por empréstimo.

Sancho brilhou no time alemão entre 2017 e 2021, afinal, marcou 50 gols em 137 jogos. No entanto, ele não repetiu o mesmo sucesso no United, com dois empréstimos nos últimos anos. O primeiro foi para o próprio Borussia Dortmund, enquanto o segundo foi para o Chelsea.

O Manchester United atravessa um período de reformulação, com muitas saídas no elenco. Por outro lado, o time comandado por Rubén Amorim já contratou quatro jogadores: o atacante Benjamin Sesko, que atuava pelo RB Leipzig é a mais recente. Anteriormente, o clube havia fechado com Matheus Cunha, que deixou o Wolverhampton por 74,2 milhões de euros. Além de Mbeumo, ex-Brentford, que chegou por 75 milhões de euros, e Diego León, ex-Cerro Porteño, que custou 4 milhões de euros.

