Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roma deseja contratar Sancho, do Manchester United

Roma deseja contratar Sancho, do Manchester United

Atacante inglês de 25 anos está sem espaço no Manchester United e pode ser emprestado à Loba
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Roma deseja contratar o atacante Jadon Sancho, sem muito espaço no Manchester United. Aliás, de acordo com a “BBC”, o time italiano ofereceu 20 milhões de libras (cerca de R$ 140 milhões) pelo atleta. No entanto, os Red Devils recusaram e preferem uma negociação por empréstimo.

Uma venda não está descartada, mas não nesse valores. Afinal, o United ainda sonha em recuperar o investimento que fez para adquirir Sancho em 2021. Na ocasião, o time inglês pagou 73 milhões de libras (cerca de R$ 500 milhões) ao Borussia Dortmund.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Sancho brilhou no time alemão entre 2017 e 2021, afinal, marcou 50 gols em 137 jogos. No entanto, ele não repetiu o mesmo sucesso no United, com dois empréstimos nos últimos anos. O primeiro foi para o próprio Borussia Dortmund, enquanto o segundo foi para o Chelsea.

O Manchester United atravessa um período de reformulação, com muitas saídas no elenco. Por outro lado, o time comandado por Rubén Amorim já contratou quatro jogadores: o atacante Benjamin Sesko, que atuava pelo RB Leipzig é a mais recente. Anteriormente, o clube havia fechado com Matheus Cunha, que deixou o Wolverhampton por 74,2 milhões de euros. Além de Mbeumo, ex-Brentford, que chegou por 75 milhões de euros, e Diego León, ex-Cerro Porteño, que custou 4 milhões de euros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar