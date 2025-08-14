Roger Machado ressalta que disputa está aberta após derrota do Inter

Treinador elogiou os jogadores após o resultado no Maracanã e associou o gol sofrido a um momento de desatenção da marcação

O Inter saiu derrotado do primeiro confronto de oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (13), o Colorado perdeu para o Flamengo pelo placar mínimo e agora terá que reverter a desvantagem no Maracanã para seguir vivo na competição.

A partida começou com o Colorado mostrando uma postura bem defensiva. Algo que foi alterado para a segunda etapa, onde o time conseguiu crescer na partida, mas não criou oportunidades de gol. O treinador Roger Machado destacou essa mudança de atitude da equipe e elogiou os seus jogadores.