Roger Machado ressalta que disputa está aberta após derrota do Inter

Treinador elogiou os jogadores após o resultado no Maracanã e associou o gol sofrido a um momento de desatenção da marcação
O Inter saiu derrotado do primeiro confronto de oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (13), o Colorado perdeu para o Flamengo pelo placar mínimo e agora terá que reverter a desvantagem no Maracanã para seguir vivo na competição.

A partida começou com o Colorado mostrando uma postura bem defensiva. Algo que foi alterado para a segunda etapa, onde o time conseguiu crescer na partida, mas não criou oportunidades de gol. O treinador Roger Machado destacou essa mudança de atitude da equipe e elogiou os seus jogadores.

“No segundo tempo, demos um passo à frente. Tivemos mais controle, criamos, mas não conseguimos nos beneficiar com gol. A disputa está bem aberta. Dei parabéns aos atletas porque fizeram uma partida equilibrada na totalidade”, pontuou.

O gol sofrido veio após uma cobrança de escanteio, uma pedra no sapato do Inter. O treinador revelou que trabalhou esse tipo de jogada nos treinamentos, mas que o Flamengo soube bloquear bem os defensores, o que deixou Bruno Henrique sozinho para marcar.

