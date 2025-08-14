Real Madrid apresenta Mastantuono, de 18 anos: ‘Sonho realizado como jogador e pessoa’

O Real Madrid apresentou, nesta quinta-feira (14), o meia Franco Mastantuono, que chega ao clube merengue, em uma transação que girou em torno de 45 milhões de euros (R$ 289 milhões). Nesse sentido, o jovem completa 18 anos e já está disponível para atuar ao lado dos comandados do técnico Xabi Alonso na temporada 2025/26.

“É um dia muito especial para mim. Um sonho realizado como jogador e como pessoa, que é ingressar em um clube como o Real Madrid, o maior do mundo. Estou muito feliz e quero compartilhar essa alegria com vocês, porque será um dia que ficará marcado na minha história. Obrigado às pessoas que ficaram na Argentina, vocês me mostraram o caminho. Ainda tenho muito a aprender, mas esses valores vêm do meu círculo íntimo”, disse.