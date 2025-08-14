Puma completa 100 jogos pelo Vasco e recebe homenagem

Lateral uruguaio, contratado em 2023, chegou à marca durante o jogo contra o Atlético-MG, no último domingo (10/8) / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Puma Rodríguez recebeu homenagem após o treino do Vasco nesta quinta-feira (14/8) no CT Moacyr Barbosa. Isso porque no último domingo (10/8), contra o Atlético-MG, o uruguaio completou 100 jogos com a camisa cruz-maltina. Assim, recebeu um quadro com um uniforme com o número 100 às costas. O jogador, porém, vive período de incerteza quanto ao seu futuro. Afinal, tem vínculo apenas até o fim de 2025 e já pode assinar pré-contrato com qualquer clube para 2026.

Puma não vinha agradando ao técnico Fernando Diniz, ficando seis jogos seguidos sem ir a campo, mas ganhou oportunidade contra o Mirassol, no dia 2 de agosto, em jogo pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele foi titular para substituir o suspenso Paulo Henrique, incontestável na posição. A partida do uruguaio, porém, chamou a atenção, especialmente pelo lado ofensivo. O jogador marcou um gol e contribuiu com uma assistência, dando mostras de que pode ser aproveitado no elenco. No jogo seguinte, contra o CSA, em São Januário, entrou no fim, mas na ponta direita. Sua polivalência foi posta à prova novamente no jogo seguinte, contra o Atlético-MG – quando completou 100 partidas pelo Vasco. Na ocasião, foi titular da lateral-esquerda na vaga de Lucas Piton, suspenso. Com excelentes cruzamentos, recebeu elogios novamente.