Palmeiras x Cruzeiro, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão e Cabuloso buscam a final do Brasileirão da categoria e também fazem reedição da decisão do ano passado, com vitória do paulistas

Palmeiras e Cruzeiro decidem nesta sexta-feira (15) uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, casa do Alviverde Paulista. A entrada será gratuita e, por isso, a expectativa é de estádio lotado para o duelo decisivo, que, além de tudo, reedita a final do ano passado na categoria.

Como chega o Palmeiras

O Verdão chegou à semifinal após eliminar o Juventude com vitória por 3 a 1, na Arena Barueri, onde costuma mandar seus jogos da base. No mata-mata, o Palmeiras decide em casa, já que foi líder geral na fase de grupos. Ao longo de 20 partidas sob o comando de Lucas Andrade, a equipe conquistou 15 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, marcando 47 gols e sofrendo 22. Além disso, Erick Belé e Riquelme Fillipi dividem a artilharia do time no torneio, com oito gols cada. Tricampeão, o clube busca agora o tetracampeonato.

Como chega o Cruzeiro

Por outro lado, o Cruzeiro quer a revanche após perder a final de 2024 para o Palmeiras. Assim, os mineiros vão ao Allianz Parque em busca de mais uma decisão no Sub-20. Sob o comando de Luciano Dias, a equipe superou o Flamengo no mata-mata e, portanto, aposta nos gols de Morais e André, dupla de ataque que vem decidindo partidas.

PALMEIRAS x CRUZEIRO



Brasileirão Sub-20 – Semifinal

Data e horário: sexta-feira, 31/07/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Coutinho, Larson e Sorriso; Riquelme Fillipi, Erick Belé e Heitor. Técnico: Lucas Andrade

CRUZEIRO: Otávio, Felipy, Alves, Kaiquy e William; Pape, Murillo e Baptistella; Rayan, Morais e André. Técnico: Luciano Dias

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (SP)

Assistentes: Leonardo Tadeu Pedro (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP)

Onde assistir: Sportv